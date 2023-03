Le jeu de l'élastique et du kazoo

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14952 Karma: 11885

Principe simple et efficace : tu as un kazoo dans la bouche et on te claque un élastique sur le mollet. Si un son s'échappe de ton kazoo on recommence, sinon c'est au tour d'un autre de se faire claquer le mollet.





Contribution le : Aujourd'hui 11:07:10