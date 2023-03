Options du sujet Imprimer le sujet

Vidéo



Lors d'une course de moto en Georgie, aux Etats-Unis, le pilote Daniel Alexander a évité de justesse une ambulance qui traversait la piste. Il roulait alors à près de 220 km/h. Si lui n'a pas été blessé, sa moto a été détruite dans la manœuvre.



Edit wiliwilliam: intégration



Contribution le : Aujourd'hui 19:00:06

FMJ65 Re: Grosse frayeur lors d'une course moto

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15277 Karma: 4894 C'est un peu limite de forcer le business comme ça !.....

Contribution le : Aujourd'hui 19:38:03

zoondoz Re: Grosse frayeur lors d'une course moto

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1054 Karma: 424 Les commissaires de course dormaient (comme souvent) ?

Chaud pour le pilote mais aussi pour le chauffeur de l'ambulance qui aurait été pulvérisé en cas d'impact...

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:19

alfosynchro Re: Grosse frayeur lors d'une course moto

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11877 Karma: 5178 On n'y pense pas souvent, mais le véhicule et ses performances ne sont pas grand choses sans la qualité de la surface.

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:52