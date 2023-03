Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Une voiture perd une roue et provoque un accident #1

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8766 Karma: 2387



Aujourd'hui 17:04:41

alfosynchro Re: Une voiture perd une roue et provoque un accident #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11906 Karma: 5187 C'est de sa faute : s'il n'avait pas doublé, il ne serait pas passé sur la roue et ça ne serait pas arrivé !



Ce bond !!

Aujourd'hui 17:25:33