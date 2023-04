Options du sujet Imprimer le sujet

zalounet [Vidéo] Femme arrêtée pour avoir dit "Macron est une ordure" 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 02/01/2019 00:06 Post(s): 39

Une femme arrêtée pour avoir dit "Macron est une ordure"

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:15