Options du sujet Imprimer le sujet

kikekoi Tomber dans une crevasse 1 #1

Je suis accro Inscrit: 24/01/2008 11:07 Post(s): 1064 Karma: 1468



Contribution le : Aujourd'hui 13:38:12

Wiliwilliam Re: Tomber dans une crevasse 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35384 Karma: 13982



D'après les commentaires, il a réussi à s'en sortir grâce à des crampons et une pioche qu'il avait dans son sac.

A savoir que c'est filmé en fish-eye. ça nous donne l'impression d'un trou à la verticale mais je pense que c'est moins pentu que ça en à l'air dans la vidéo. Han l'enferD'après les commentaires, il a réussi à s'en sortir grâce à des crampons et une pioche qu'il avait dans son sac.A savoir que c'est filmé en fish-eye. ça nous donne l'impression d'un trou à la verticale mais je pense que c'est moins pentu que ça en à l'air dans la vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 14:02:41