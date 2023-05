Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 1164 Karma: 1502

Colin Furze est un YT inventeur Anglais fou connu pour quelques réalisations pour Top Gear entre autre. Il a récemment réalisé une machine pour la promo du jeu WarFrame:



Aperçu:



Gravity??



Vidéo complète:



The WEIGHTLESS Machine



Construction de la machine:



This Machine makes me WEIGHTLESS!!



Enjoy!

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:27