Une personne contemple son poids sur une balance puis prends une décision radicale :

Aujourd'hui 19:08:38

@Krogoth a écrit:

@Krogoth a écrit:

Le sport, surtout la musculation, ne fera pas perdre de poids.



Faux. Quand tu es en surpoids, déjà tout effort est bon à prendre et fait perdre du poids.

Pour une personne "normale", pas forcément perdre du poids, mais c'est toujours mieux que le poids se déplace du gras du ventre aux muscles des bras! Mais ce n'est valable que pour la muscu et en mangeant d'avantage.



Aujourd'hui 20:32:58

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4350 Karma: 1635 @-MaDJiK- Le sport est toujours bénéfique. Même s'il n'y a pas de perte de poids il y a amélioration de la santé et de l'apparence. Proposer une pub qui laisse à penser que seul le poids est un problème est une erreur.

Aujourd'hui 20:41:01