Dernière vérification du mur…

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 1217 Karma: 1526 Il est droit!





Edit: “était”

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4640 Karma: 2973 SnikePlassken c'est du DJP :





la même scène en miroring

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1116 Karma: 481 Les sacs avec de la poudre grise, là... on savait pas trop ce que c'était alors on les a pas utilisés.

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 1217 Karma: 1526 Le_Relou Techniquement, ce n’est donc pas la même



Techniquement, ce n’est donc pas la même

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3105 Karma: 2296 Citiation de -insérez ici le nom de votre oncle, votre pote Roger- :

"C'est au pied du mur qu'on voir le mieux le mur".

@Turbigo a écrit:

"C'est au pied du mur qu'on voir le mieux le mur".



"C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur" ?



En tout cas, il a de la chance celui qui ce prend le mur sur la figure, enfin visiblement il va plutôt bien.

