Une automobiliste se retrouve bloquée sur un passage à niveau

Un ouvrier qui travaillait sur le chantier à côté, se met à filmer la scène et devant l'imminence de l'arrivée du train, s'empresse d'ouvrir la voie pour qu'elle se dépêche de dégager la voie. La femme semble perdre ses moyens et se retrouve incapable de quitter la voie à temps et sa voiture se fait percuter par l'arrière.

Malgré la violence du choc, l'automobiliste n'a été que légèrement blessée.

(source)

La vidéo est déjà passée :





