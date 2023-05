Badminton: le plus long échange de l'histoire

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35564 Karma: 14229



Le point (3ème set, 17-14) a été remporté par l'équipe malaisienne. Elles ont finalement gagné le match peut de temps après, 21-17/18-21/21-19.



L'énergie déployée ‍ Sacré endurance!







