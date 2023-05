Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Maurice, paysan bio depuis 1966...92 ans!

La vidéo est déjà passée :



Paysan bio depuis 1966, il travaille encore Je trouve qu il en a eu deu courage de persister a une epoque ou le bio etait affaire d'original et ou le tout engrais était la norme.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic230312.html Paysan bio depuis 1966, il travaille encore

Meph974 Re: Maurice, paysan bio depuis 1966...92 ans!

Jinroh



J'aimerai bien pouvoir essayer de vivre comme lui, mais je n'ai jamais pu pouvoir me payer plus qu'un studio sans balcon... dur de faire pousser quelque choses.

Avoir un terrain reste une chance que beaucoup n'ont pas malheureusement . J'aimerai bien pouvoir essayer de vivre comme lui, mais je n'ai jamais pu pouvoir me payer plus qu'un studio sans balcon... dur de faire pousser quelque choses.Avoir un terrain reste une chance que beaucoup n'ont pas malheureusement

