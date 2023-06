Le pont de George Washington pris dans un brouillard rougeâtre

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35595 Karma: 14272



La couleur rouge de cet épais brouillard provient de la fumée des énormes incendies qui se déroulent actuellement au Canada.

Ce pont emblématique relie le New Jersey et la ville de New York.





Breaking 4 News - #BREAKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews

Contribution le : Aujourd'hui 08:53:51