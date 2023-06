Un bombardier B-2 au dessus de Miami Beach ✈️🏖️

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35608 Karma: 14310







version youtube



Northrop Grumman B-2 Spirit flying over Miami Beach | American Stealth Bomber aircraft



Autres point de vues (Il y a 2 vidéos dans ce tweet la deuxième est la plus impressionnante





ALERTAS RD Y EL - | Un Bombardero Estratégico Sigiloso B-2 Spirit, sobrevolando la playa de Miami, días atrás.



Un zoomé





