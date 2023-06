Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Tentative d'intrusion dans une chambre d'hôtel

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35615 Karma: 14327 La personne était en train de travailler sur son ordinateur. ça se passe à San Jose en Californie (US)





Attempted Hotel Room Entry With Special Tool

rompich Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hôtel

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1732 Karma: 443 Le système est brigremment ingénieux.

J'hésite entre tirer fort sur le système pour le garder dans la chambre d'hôtel ou ouvrir d'un coup la porte et surprendre la personne à genoux ...

Yabbux Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hôtel

Je m'installe Inscrit: 29/11/2009 12:17 Post(s): 356 Karma: 261 Pourquoi ne pas arracher le truc, c'est bizarre de se contenter de le bloquer seulement..

-Flo- Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hôtel

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 15124 Karma: 12401 @Yabbux Peut-être qu'il a prévenu la réception (voire la police) et qu'il lui fait juste perdre du temps en attendant que quelqu'un arrive.

