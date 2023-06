Un tableau de Monet vandalisé 🖼️🖌️

Options du sujet Imprimer le sujet

Elles ont étalé de la peinture rouge avec leurs mains, qu'elles ont ensuite collées à la peinture.

En réalité, une plaque de verre protège l’œuvre mais cette dernière a quand même pu être endommagée. La peinture est actuellement en examen.









