Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei Faire du golf au foot : 5 #1

Je suis accro Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 850 Karma: 2310 #précision #tir #milieu de terrain



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Hier 23:27:45

Kratos2077 Re: Faire du golf au foot : 0 #2

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1533 Karma: 812 c'est pas du golf, mais de la petanque !!



quoi qu'il en soit, waouw! quelle precision. impressionant.

Contribution le : Aujourd'hui 00:58:03