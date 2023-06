Son public l'aide à finir de chanter malgré son handicap (Gilles de la Tourette) ep. 2 🎤

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35704 Karma: 14561





Et bien il a à nouveau eu une crise lors de son passage au mythique

Le public a tout de suite pris la main et a interprété une partie du morceau à la place du chanteur. Petit moment émotion pour Lewis.







BBC Radio 1 - We love you Lewis Capaldi Glastonbury crowds are the best.



Le morceau en question quand il n'est pas interrompu par son handicap.



Lewis Capaldi - Someone You Loved



Je trouve qu'il a une très belle voix. Vous vous souvenez de Lewis Capaldi? Ce chanteur atteint du syndrome de Gilles de La Tourette.Et bien il a à nouveau eu une crise lors de son passage au mythique festival de Glastonbury Le public a tout de suite pris la main et a interprété une partie du morceau à la place du chanteur. Petit moment émotion pour Lewis.BBC Radio 1 - We love you Lewis CapaldiGlastonbury crowds are the best.Le morceau en question quand il n'est pas interrompu par son handicap.Lewis Capaldi - Someone You LovedJe trouve qu'il a une très belle voix.

Contribution le : Aujourd'hui 15:53:14