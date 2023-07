Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1579 Karma: 1736







Je serais curieux de voir le prompt pour arriver a un tel resultat. Mais bon, hormis le fait que le resultat est wtf sur le coté realiste, ca me fait flipper d'imaginer ce que ca donnera avec une techno un peu plus mature, j'en était encore aux IA qui pondent de images et du texte... Je serais curieux de voir le prompt pour arriver a un tel resultat. Mais bon, hormis le fait que le resultat est wtf sur le coté realiste, ca me fait flipper d'imaginer ce que ca donnera avec une techno un peu plus mature, j'en était encore aux IA qui pondent de images et du texte...

Contribution le : Aujourd'hui 00:17:12