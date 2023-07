Matériel pour la cuisine

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1633 Karma: 783



et ça:



Sans mentionner l'équipement de base casseroles, poêle, spatule, un grand couteau.



Sinon comme astuce...

- Toujours ranger son plan de travail.

- Le livre 5 ingrédients ( de Jamie Oliver il me semble ) entre autres.

- Le blog c'est ma fournée.



Après ça dépends de comment tu cuisines, ce que tu aime faire et surtout si tu le fais assez souvent pour justifier un achat comme un robot



Contribution le : Aujourd'hui 16:10:28