Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate match de foot en POV 1 #1

Je suis accro Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 786 Karma: 1690 https://twitter.com/i/status/1684290846865104896



la Premier League a eu l' idée d’intégrer une caméra dans le maillot d'un joueur lors d'un match amical (Aston Villa -Newcastle) la Premier League a eu l' idée d’intégrer une caméra dans le maillot d'un joueur lors d'un match amical (Aston Villa -Newcastle)

Contribution le : Aujourd'hui 14:06:28