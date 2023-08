La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35888 Karma: 14999

Le Katydid géant de Malaisie est une espèce de katydid géant carnivore originaire de Malaisie (cap'tain obvious' here!). C'est l'un des plus gros insectes du monde connu.

Et ça c'est le son qu'il émet!



Contribution le : Aujourd'hui 09:58:57