Notre système solaire si notre Soleil disparaît soudainement ☀️ || Mimétisme chez un chat 🐈

Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36030 Karma: 15315







-----------------------------------------------------



Un chat participe au pétrissage en bande organisé d'un coussin innocent.



Sans l'attraction gravitationnelle de notre Soleil notre système par en roue libre!-----------------------------------------------------Un chat participe au pétrissage en bande organisé d'un coussin innocent.

Contribution le : Aujourd'hui 11:21:32