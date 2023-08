Options du sujet Imprimer le sujet

Anthooo Impressionnant eboulement à proximité d'une autoroute ouverte 4 #1

J'aime glander ici Inscrit: 20/05/2016 19:01 Post(s): 6537 Karma: 3336

Le panache de poussière à traversé l'autoroute qui était encore ouverte à la circulation lorsque l'incident s'est produit.









https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223273406723544&id=1235855237 Ce dimanche en fin d' après-midi, un impressionnant glissement de terrain à eu lieu sur la commune de La Praz en Savoie interompant la circulation de la D1006 et l'A43Le panache de poussière à traversé l'autoroute qui était encore ouverte à la circulation lorsque l'incident s'est produit.

Contribution le : Aujourd'hui 19:39:21