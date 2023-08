Options du sujet Imprimer le sujet

maksimka Besoin de cliquer sur quelque chose d'inutile pendant que vous écoutez une réunion Zoom ? Tranches ! 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2020 02:00 Post(s): 5



https://slices.ovh



Très sympa, et ça devient vite difficile.

Contribution le : Aujourd'hui 05:36:56