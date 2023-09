Options du sujet Imprimer le sujet

Kratos2077 Racisme ou pas, y'a une touche d'innocence très drôle. 1 #1

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1612 Karma: 877 Aucune idée d'un fake potentiel, (je dirais que oui d après les caméras mais la réaction de la femme me semble bien naturelle) mais le résultat m a fait rire.





Pourquoi Ce Garcon Africain Regardait Cette Femme ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:57:10