Intrus lors d'un défilé de mode

Un intrus, revêtu d'une "tenue" bien ridicule, s'invite à un défilé de mode.

Mais il ne semble pas trop surprendre les spectateurs...





Prankster tackled by security walking the runway during New York Fashion Week

Contribution le : Hier 23:23:19