2 Timelapses sur 37 ans: Dubaï et Groenland 🌍

Wiliwilliam

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36189 Karma: 15734



Un timelapse de 37 ans de la Terre, montrant les effets drastiques du changement climatique et du comportement humain.

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:49

Turbigo

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3267 Karma: 2545



Plus sérieusement c'est flippant.

Et dire que tout ça est relié et qu'on en est encore aux débuts. Je plains mes kids.



Il y a 20 ans que je m'intéresse à la question, je disais en rigolant qu'un jour je ferais pousser des citronniers à Lille.



Contribution le : Aujourd'hui 10:17:59