Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Du McDo pour les mariés 👰🤵 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36225 Karma: 15826

"On a choisi ça pour la blague (…) Et puis surtout, nous n’avions pas un gros budget" a expliqué le marié.







Marrant Venez comme vous êtes! pa pala papaaaam ♫♪ Un couple a servi 300 burgers McDonalds à leur mariage, dans l’Oise, pour un montant total de 1000 euros."On a choisi ça pour la blague (…) Et puis surtout, nous n’avions pas un gros budget" a expliqué le marié.MarrantVenez comme vous êtes! pa pala papaaaam ♫♪

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:50

Le sujet est verrouillé