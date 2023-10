Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Attaque d'ours 2 #1

Un Japonais se filmant en train de cueillir des champignons dans les forêts d'Iwate a été soudainement attaqué par un ours. Il a réagi rapidement et a réussi à chasser l'animal.

