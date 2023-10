Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une belle performance musicale avec des verres 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36312 Karma: 16015



Petr Spatina joue avec des verres à pied. Très jeune, il apprend à jouer de l'accordéon et du piano avant de se lancer dans l'apprentissage d'un instrument de musique assez inhabituel, " la harpe de verre ".

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:57