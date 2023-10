Il laisse penser que l'émission TPMP l'a guéri

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36335 Karma: 16068

"Grâce à TPMP, j'ai pu guérir, me lever de mon lit et éteindre cette émission de merde" : Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont été victimes d'un prank.









theo.audace est visiblement une personne qui fait régulièrement ce genre de pièges télévisés.

Bon ... Hem.



Je me demande juste si le présentateur a vraiment cru une seconde qu'il avait guéri quelqu'un grâce à son émission Citation :theo.audace est visiblement une personne qui fait régulièrement ce genre de pièges télévisés.Bon ... Hem.Je me demande juste si le présentateur a vraiment cru une seconde qu'il avait guéri quelqu'un grâce à son émission

Contribution le : Aujourd'hui 09:54:43