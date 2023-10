Minecraft contre la censure

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36368 Karma: 16127

Il existe une immense bibliothèque dans Minecraft remplie d'articles, de revues et d'informations non censurées provenant du monde entier. Elle est accessible dans le monde entier et offre une opportunité unique aux habitants des pays subissant une censure très prononcée de consulter des textes non censurés.





The Uncensored Library – The Film



La version longue de présentation



Minecraft: The Uncensored Library

