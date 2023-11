🌭 I.A. Wurst ! De l'I.A., des saucisses et de la pop culture 🌭

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1455 Karma: 672

C'est sympa,

Dommage que sur la dernière le couloir ne soit pas infini. Il y a tout de même une erreur, si la cloison fixé par rail sous le plafond elle doit être sacrément difficile a poser vu sa longueur sans interruptions. Des de dalles 1200*1200 cela n'existe pas, 600*600 ou 600*1200 oui, mais une dalle 1200*1200 qui en plus supporte un éclairage de 600*600 en sont centre...

C'est vrai que cela ressemble plus à du 3dsMax ou Maya !

Bon allez hop Poubelle les archis et les dessinateurs-projeteurs et la gravité, par contre pour le montage il faudra des mecs forts avec des bras longs ^^ !

Contribution le : Hier 21:10:50