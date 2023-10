Images Artificielles. Pour parler des nos images générées par IA

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 4051 Karma: 2452

Wiliwilliam dans le chambre des liens m'est venu l'idée que nous pourrions réunir dans un même sujet, les meilleures images que nous générons, discuter autour de du sujet de ces images, des conseils pour générer le mieux possible, les bons plans, les bons liens ... et plus encore.





Je suis obligé de commencer par celle là :





avec comme prompt : "Génère moi l'image photoréaliste d'un hamster avec un tshirt avec KOREUS en inscription"





avec comme prompt : "imagine moi une photo circumpolaire, ou l'on voit au premier plan un château fort en ruine au sommet d'une montagne au milieu de la végétation."





avec comme prompt : "génère moi une peinture de plein de personnes sur une plage vue de loin qui sont autour d'une caravelle échouée sur la plage le ciel au lointain est menaçant avec des nuages noirs et des éclairs dans le style de Brueghel l'Ancien"





avec comme prompt : "imagine moi un chat, comme dans la minecraft, dans le même style, tout cubique, mais dans un environnement réel. Comme le salon d'une maison. Le chat, viendrait de sortir de la télé, en sautant sur la table du salon."





avec comme prompt : "imagine moi un chat qui joue a minecraft dans le jeu minecraft"





