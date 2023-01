MidJourney

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74469 Karma: 36396



est un générateur d'images utilisant l'IA, comme



Voici ce que je lui ai demandé : A drawing of a nice hamster with mammoth tusks



Et le résultat









Sympa non ?



A titre d'exemple, le résultat de DALL-E pour la même requête :











Vous avez le droit à 25 requêtes avec la version gratuite et il faut un compte discord.



Contribution le : Aujourd'hui 09:34:52