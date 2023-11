James Webb et la science

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4530 Karma: 1750

Rarement vu une telle concentration de connerie... Il prend toutes les théories controversées et défendue par seulement 1 ou 2 illuminés et les présente comme la seule et unique vérité....

Bon c'est un peu plus vendeur...

Contribution le : Hier 18:11:56