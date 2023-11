Options du sujet Imprimer le sujet

Des trains qui ralentissent et coupent les lumières pour permettre aux passagers d'admirer la nature





En novembre, les trains en provenance des gares d'Ichihara et de Ninose à Kyoto ralentiront, offrant ainsi aux passagers l'occasion d'admirer le magnifique paysage automnal, les lumières éteintes à bord, créant une scène à couper le souffle.

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:30