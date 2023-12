Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Cave mortelle au Costa Rica + Chat vs Bougie + Pistolet pakistanais 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8365 Karma: 21887 Cave mortelle au Costa Rica car elle est remplie de CO2 :

Vous navigateur est trop vieux



Chat vs bougie LED :

Vous navigateur est trop vieux



Pistolet pakistanais :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 21:12:58

Crazy-13 Re: Cave mortelle au Costa Rica + Chat vs Bougie + Pistolet pakistanais 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 82139 Karma: 8158



2. j'avais pas vu que c'était précisé bougie "led" au début, j'avais de la peine pour ce chat, j'avais peur qu'il se brule.



3. ça devait être ce genre de chargeur qu'ils avaient dans les films des années 90 parce que ça tirait à tout va sans jamais changer de chargeur. 1. J'ai cru que ça allait exploser, mais là c'est pire, tu meurs asphyxier sans le voir venir en entrant dans cette grotte.2. j'avais pas vu que c'était précisé bougie "led" au début, j'avais de la peine pour ce chat, j'avais peur qu'il se brule.3. ça devait être ce genre de chargeur qu'ils avaient dans les films des années 90 parce que ça tirait à tout va sans jamais changer de chargeur.

Contribution le : Aujourd'hui 21:37:44