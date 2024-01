Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Flickle - retrouver un film à partir de clips du film 1 #1

Flickle

Le principe : deviner un film !

A chaque erreur, un nouveau clip du film est révélé.

Chaque jour, un nouveau film doit être trouvé.

(Pas évident aujourd'hui je l'ai pas eu. J'ai mis des 'X' pour masquer le titre du film)



