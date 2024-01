Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un terrible accident pendant un contrôle routier 0 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1768 Karma: 2239 Le jeudi 18 janvier 2024, le policier Jesse Gregory était en train d'effectuer un contrôle routier lorsqu'un SUV noir a percuté le véhicule arrêté sur l'Interstate 40 à Cimarron Road, le projetant à l'écart de l'autoroute.





Contribution le : Aujourd'hui 08:58:15

Le sujet est verrouillé