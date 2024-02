Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Sculpture éolienne mouvante

Bricci



Contribution le : Aujourd'hui 12:11:02

Smadgib Re: Sculpture éolienne mouvante

Smadgib



La vidéo est déjà passée :



STRANDBEEST EVOLUTION 2017 L'artiste en question s'appelle Theo Jansen, j'admire son boulotLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic185017.html STRANDBEEST EVOLUTION 2017

Contribution le : Aujourd'hui 12:50:41