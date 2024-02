Options du sujet Imprimer le sujet

Cactus pas jouet vs chameau + un chat marche sur des ballons de baudruche

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8567 Karma: 22400 Cactus pas jouet vs chameau (ou dromadaire, je sais jamais désolé) :

Un chat marche sur des ballons de baudruche :

Contribution le : Aujourd'hui 20:00:30

Re: Cactus pas jouet vs chameau

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13439 Karma: 6366 En fait, on ne peut pas savoir parce qu'on ne voit pas le nombre de bosses. Une bosse = dromadaire ; 2 bosses = chameau.





A part ça, je ne comprends toujours pas comment certains animaux font pour croquer et avaler de telles èpines.

Contribution le : Aujourd'hui 20:06:53