Suno. Generateur de musique par IA

Je m'installe Inscrit: 05/11/2007 20:32 Post(s): 162 Karma: 241





Je n'ai pas trouvé d'autres articles parlant de Suno, et je trouve ce site assez cool.

C'est un generateur de musique fait par IA. Vous avez juste à entrer un prompt ou directement des paroles, choisir un style musical, et c'est c'est tout.

Le site crée une chanson de toutes pièces... Je l'avais déjà vu pour l'image avec Midjourney pas encore avec le son.

C'est assez basique... On ne peut pas refaire des musiques connues et/ou des voix connues comme je l'ai déja vu, mais pour s'amuser c'est déjà super sympa.



Je vous mets un exemple de ce que l'IA à fait ( j'ai du prendre un abonnement pour avoir la V3 )



Suno Koreus



Ma Benz - Blue Grass Bonjour,Je n'ai pas trouvé d'autres articles parlant de Suno, et je trouve ce site assez cool.C'est un generateur de musique fait par IA. Vous avez juste à entrer un prompt ou directement des paroles, choisir un style musical, et c'est c'est tout.Le site crée une chanson de toutes pièces... Je l'avais déjà vu pour l'image avec Midjourney pas encore avec le son.C'est assez basique... On ne peut pas refaire des musiques connues et/ou des voix connues comme je l'ai déja vu, mais pour s'amuser c'est déjà super sympa.Je vous mets un exemple de ce que l'IA à fait ( j'ai du prendre un abonnement pour avoir la V3 )

Contribution le : Aujourd'hui 16:22:21