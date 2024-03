Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2926 Karma: 6732

myuk134679...



Alors :

- Si tu as le QI d'une huitre (Même s'il faut respecter ce crustacé)

- Que tu possèdes un avion

- Que tu as un ami

- Que cette ami a aussi un avion

- Et que l'idée vous prenez de reproduire ce qui suit.

- Bah faut pas ! Hein ! C'est vilain !

- Boouuhhh pas bien !



* *J'aurais prévenu





Deux pilotes-cascadeurs sautent en plein vol pour échanger leurs avions et frôlent la catastrophe



@Bricci : J'essaye Bro ! J'essaye. Euh suite à la plainte déposé par @...Alors :- Si tu as le QI d'une huitre (Même s'il faut respecter ce crustacé)- Que tu possèdes un avion- Que tu as un ami- Que cette ami a aussi un avion- Et que l'idée vous prenez de reproduire ce qui suit.- Bah faut pas ! Hein ! C'est vilain !- Boouuhhh pas bien !Deux pilotes-cascadeurs sautent en plein vol pour échanger leurs avions et frôlent la catastrophe: J'essaye Bro ! J'essaye.

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:35