À Vancouver, les briques en mousse ont été mises à disposition aux piétons pour forcer les automobilistes à s'arrêter au passage piéton.

Contribution le : Aujourd'hui 09:03:51