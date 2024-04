Options du sujet Imprimer le sujet

mawt1 Boston Dynamics présente son nouveau Atlas 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6899 Karma: 3136 Il peut maintenant se lever d'une manière digne d'un film d'horreur.





All New Atlas | Boston Dynamics

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:18

CrazyCow Re: Boston Dynamics présente son nouveau Atlas 0 #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18955 Karma: 29754 Cette vidéo est donc la suite de leur vidéo d’adieu d’Atlas (version hydraulique) postée hier

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:04