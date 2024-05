Traverser le Tower Bridge à Londres en wingsuit

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8205 Karma: 4992

Deux parachutistes autrichiens ont effectué dimanche leur premier vol en wingsuit au-dessus de l'emblématique Tower Bridge à Londres. Marco Furst, 33 ans et son compagnon de 39 ans, Marco Waltenspiel, ont sauté d'un hélicoptère à plus de 900 mètres d'altitude dimanche matin avant de plonger jusqu'à 35 mètres au-dessus de la Tamise, de traverser le Tower Bridge puis de remonter jusqu'à 80 mètres et d'ouvrir leur parachute. Le vol a duré 45 secondes, avec une vitesse maximale de 246 km/h.

Contribution le : Hier 23:44:50