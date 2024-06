Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Trouver les différences 2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37287 Karma: 17526 Spot the differences





Synopsis:

Trouvez les différences entre les deux images.

La difficulté augmente de niveaux en niveaux.

Cliquer à un mauvais endroit vous applique une pénalité.



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#différence



Contribution le : Aujourd'hui 18:20:18

Baba-Yaga Re: Trouver les différences 0 #2

Je poste trop Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 16115 Karma: 11992 Les photos et images sont très jolies.

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:06