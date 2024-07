Options du sujet Imprimer le sujet

kpouer KOENIGSEGG Jesko Absolut | 0-400-0 km/h - NEW WORLD RECORD 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2970 Karma: 6864









KOENIGSEGG Jesko Absolut | 0-400-0 km/h - NEW WORLD RECORD Pour les bagnolards et autre curieux...KOENIGSEGG Jesko Absolut | 0-400-0 km/h - NEW WORLD RECORD

Contribution le : Hier 21:43:55

Cyril-Fiesta Re: KOENIGSEGG Jesko Absolut | 0-400-0 km/h - NEW WORLD RECORD 0 #3

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 954 Karma: 656 C'est ça qu'il me faut !!! enfin une voiture pour aller faire mes courses à 5 minutes à pied de chez moi !



J'en prends 5 ! (oui je suis généreux avec mon jardinier, mon agent de surface, mon majordome et ma chef cuistot !)



Hors blague, elle est vraiment belle cette voiture

Contribution le : Hier 22:22:11