Merci Koreus !

Je ne suis sans doute pas le membre le plus intéressant pour parler de ce que j'ai vécu sur Koreus, car je n'ai jamais été aussi actif que beaucoup ici (encore) présent sur ce forum, mais comme chacun, j'ai ma petite histoire.



C'est ma copine qui m'a parlé, à la base de Koreus, en me disant qu'il y avait un site super où elle y allait régulièrement pour regarder des vidéos marrantes. Cela fait longtemps, même si la date de mon inscription est plutôt récente, j'ai été amené plusieurs fois à supprimer mon compte à cause du harcèlement que je pensais subir...



En effet, je n'ai pas vécu que des bons moments ici, puisque je revivais le harcèlement scolaire (notamment) avec des déclencheurs dans les commentaires en article. Mais, c'est sur le forum qu'un jour je me suis dévoilé, que j'ai décidé de prendre le gros gros risque (de mon point de vue), de faire part de ma vulnérabilité et de mon histoire, car la protection que j'avais mis en place faisait qu'on ne pouvait pas voir qui j'étais vraiment derrière ce qui n'amenait pas à la compassion, car j'étais simplement agressif...



Enfin, c'est juste pour dire que je me suis senti suffisamment en confiance dans cette communauté pour dépasser mes appréhensions et c'est ici que j'ai commencé à tourner la page sur mon harcèlement grâce au soutien reçu, qui pour moi signifiait que le passé était le passé et que maintenant, les choses étaient différentes.



J'ai vécu évidemment d'autres choses ici comme des échanges enrichissants avec des points de vue différents, ce qui me faisait rire puisque je me retrouvais souvent dans la situation où je lisais un intervenant et j'étais tout à fait d'accord alors je me disais "Voilà ! Il a tout dit !" et puis en lisant le suivant, j'étais aussi d'accord avec lui alors qu'il avait une position inverse... Tout ça m'a permis d'ajouter beaucoup de nuances dans mes positions et voir que tout n'était pas aussi simple...



Dans les articles, je lisais surtout les commentaires que je trouvais généralement bien plus passionnants que la vidéo postée. Là aussi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai passé de très bons moments à lire chaque intervention, même si ça partait trop souvent en clash à mon goût et à l'attaque personnelle, mais bon, disons que ça ajoutait un peu de piment...



